Please steal and share these memes anywhere you feel they may do some good!

โค๐Ÿงก๐Ÿ’›๐Ÿ’š๐Ÿ’™๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ๐Ÿ’™๐Ÿ’š๐Ÿ’›๐Ÿงกโค๏ธโค๐Ÿงก๐Ÿ’›๐Ÿ’š๐Ÿ’™๐Ÿ’œ๐Ÿ’œ๐Ÿ’™๐Ÿ’š๐Ÿ’›๐Ÿงกโค๏ธโค๐Ÿงก๐Ÿ’›๐Ÿ’š๐Ÿ’™๐Ÿ’œ